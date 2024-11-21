ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر اجتماعا مرئيا للجنة صياغة مشاريع قرارات وتوصيات المجلس الوزاري في دورته (162) التحضيرية للدورة (45) للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تترأس الكويت دورتها المقبلة.



وقال السفير الشيخ جراح الجابر في كلمة له إن الكويت تطمح بترؤسها للدورة المقبلة للمجلس إلى مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت منذ تأسيسه معربا عن الثقة بدعم الأشقاء. وأكد أن الاجتماع يعد فرصة قيمة لمواصلة البناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية معربا عن تطلع دولة الكويت من خلال رئاستها الدورية لهذا الكيان المبارك إلى تحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.



وأشاد السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح برئاسة دولة قطر الشقيقة لأعمال هذه الدورة معبرا كذلك عن الشكر لجهاز الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الجهود المبذولة في هذا الإطار.