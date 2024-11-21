دارين العلي



نظمت إدارة التطوير والتدريب في وزارة الكهرباء والماء ضمن برنامجها السنوي لتطوير قدرات الموظفين 100 دورة تدريبية تنوعت بين تدريبية وميدانية ووزارية، بالإضافة إلى الدورات الخارجية خلال 2023/2024.



وقال مدير الإدارة م.عبدالله الخشم ان هذه الدورات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين في مختلف التخصصات الفنية، مع التركيز على أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في مجال الكهرباء والماء، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين أبنائها من اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الفنية المعقدة، وضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأكد الخشم أن هذه الدورات تشمل جوانب متعددة، مثل الصيانة، التشغيل، وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى مهارات إدارة الفرق وإتباع أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات، مشيرا إلى أن التدريب الخارجي للمهندسين يعكس التزامها بتوفير فرص التعليم المستمر وتحقيق تبادل المعرفة مع الهيئات والمراكز التدريبية العالمية المتخصصة.



وتحدث عن أعداد المشاركين في تلك الدورات المتنوعة حيث شارك 948 متدربا في الدورات الميدانية و1163 في الدورات التدريبية الوزارية، بالإضافة إلى مشاركة 83 موظفا في الدورات التدريبية الخارجية من مهندسي الوزارة وفنييها بخلاف التدريبات المحلية والميدانية لطلبة الجامعات والمدارس الفنية في وزارة الكهرباء والماء. وأشاد الخشم بالتزام المهندسين الذين شاركوا في هذه الدورات، مؤكدا أن التطوير المستمر لكوادرها يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين جودة العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.