خالد العجمي: وزارة الشؤون ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي حضانة مخالفة

بشرى شعبان



أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يجسد الاهتمام بأجيالنا الناشئة وتأمين مستقبلهم ليكونوا بناة حقيقيين لوطننا.



جاء ذلك في كلمة ألقتها في الاحتفال الذي نظمته إدارة الرقابة لدور الحضانات الخاصة تحت شعار «أطفالنا.. انعكاس مستقبلنا»، بحضور جمع من السفراء ووكيل وزارة الشؤون والوكلاء المساعدين والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة والمدراء والمراقبين وموظفي الوزارة.



وقالت إن «هذا الاحتفال تجسيد لمسؤوليتنا الجماعية في تقديم كل دعم ورعاية لأطفالنا ليصبحوا أفرادا يتمتعون بالاستقلالية والإبداع والمواطنة الصالحة.



وشددت الحويلة على أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز حقوق الطفل وتقديم كل ما يسهم في تنميته السليمة، من خلال دعم الأنشطة والبرامج الخاصة بالطفولة والحضانات، وتطوير السياسات التي تضمن توفير بيئة آمنة وصحية تعزز نمو الأطفال وتساعدهم على اكتشاف أقصى إمكاناتهم، إيمانا بأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل الكويت.



وذكرت «أن كل خطوة نخطوها نحو دعم الطفولة وحمايتها هي لبنة في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم ونتطلع إلى تحقيق رؤية شاملة تضمن لأطفالنا جميع الحقوق والفرص التي تمكنهم من بناء حياة كريمة وسعيدة».



بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكلف د.خالد العجمي أن وزارة الشؤون ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي حضانة مخالفة، مشددا على أن من يخالف سيطبق عليه القانون، فالوزارة تسير وفق خط واضح، وهو أن القانون يطبق على الجميع سواء جمعيات تعاونية أو أهلية أو خيرية أو دور الحضانات الخاصة من يخالف التعليمات والضوابط الإدارية ستتم مخالفته فلا أحد فوق القانون.



وأشار إلى أن دور وزارة الشؤون ممثلة في إدارة دور الحضانات الخاصة دور محوري ونوعي، مبينا أن الاهتمام بالطفل يأتي تكريسا للمبادئ والخطوط العريضة للوزارة، كما أن هناك أكثر من 399 دار حضانة خاصة تعمل تحت مظلة ورقابة الوزارة ومنتشرة بكل محافظات الكويت.



من جانبها، بينت مديرة إدارة الرقابة على دور الحضانات الخاصة نادية العازمي، أن هذه الاحتفالية بالتعاون مع عدة جهات حكومية بالأخص وزارة التربية ممثلة في رياض الأطفال، كاشفة عن ان الاحتفال تزامن مع إطلاق العمل بالتطبيق الخاص الذي يربط إدارة الرقابة مع الحضانات.



وأشارت إلى أن هذا الربط الآلي شاركت فيه كل الجهات الحكومية بإصدار التراخيص الخاصة بالحضانات، وهي: (الصحة٬ البلدية، الداخلية٬ والإطفاء، القوى العاملة، والمعلومات المدنية).



وبينت أن فرق التفتيش تقوم بالتفتيش بشكل دائم على كل الحضانات بجميع محافظات الكويت، ومنها دور الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.