في إطار جهود البنك التجاري الكويتي للحفاظ على الاستدامة البيئية واهتمامه بتوسيع الرقعة الخضراء، أعلن البنك عن مشاركته الناجحة في فعالية «يوم الطبيعة» التي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث جسد البنك دعمه الفعال للبيئة والمجتمع من خلال توزيع زجاجات ماء قابلة لإعادة الاستخدام على الحضور بهدف الحد من استهلاك البلاستيك، ونشر الوعي حول أهمية الاستدامة البيئية بين فئات الشباب. وشهدت الفعالية حضورا واسعا من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث قام فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بتعريفهم بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة، وهدية نقدية تصل حتى 2000 دينار، وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، كما تم تعريف الطلاب بمزايا حساب «YOU» للشباب للتوفير الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما الذي يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة وعروض ترويجية مستمرة على مدار العام عند فتحهم الحساب.



هذا، وحرص فريق البنك على التفاعل مع المشاركين وتقديم نصائح حول كيفية اتباع أسلوب حياة مستدام يسهم في حماية البيئة، وتسليط الضوء حول أهمية المشاركة المجتمعية لتعزيز الوعي البيئي. وجاءت مشاركة البنك انطلاقا من إيمانه بأهمية تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة، وتشجيع الأجيال الجديدة على تبني ممارسات يومية صديقة للبيئة نظرا لأهمية الحفاظ على النظام البيئي الذي ينعكس على صحة الإنسان واستمرارية الحياة على الأرض.