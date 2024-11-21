احتفلت شركة أوزان القابضة مؤخرا بافتتاح أول فرع لعلامة أوباين في الكويت المتخصصة بتقديم حلول منزلية مبتكرة بأسعار تنافسية، وذلك بتاريخ 16 نوفمبر 2024. وحضر حفل الافتتاح ممثل السفير الصيني في الكويت ليو شانغ، بالإضافة إلى ممثلي شركة أوباين كل من: شين هيلونغ، وجنيفير جاو، وأعضاء مجلس إدارة شركة أوزان القابضة.



وخلال الافتتاح عبر رئيس مجلس إدارة شركة أوزان المتحدة القابضة محمد عبدالوهاب الوزان، عن سعادته بدخول العلامة التجارية أوباين إلى السوق الكويتي. وعلق قائلا: يمثل هذا الافتتاح محطة مهمة في تاريخ الشركة، حيث نقدم من خلالها واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة عالميا في حلول تصميم وتأثيث المنازل إلى الكويت.



وختم الوزان تصريحه بالقول: نسعى لتوفير منتجات تجمع بين الجمال، الوظيفة، والأسعار التي تلبي كل الميزانيات، مع التزامنا بتقديم حلول منزلية مبتكرة وعالمية المستوى تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء في الكويت. وتعتبر شركة أوباين واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الديكور المنزلي، كما توفر حلولا فاخرة تشمل المطابخ، وخزائن الملابس، والأبواب الداخلية وغيرها من حلول المنزل. ويمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة للشركة في تعزيز حضورها في السوق الكويتي بتقديم مجموعة من المنتجات التي تجمع بين الأناقة والجودة العالية بأسعار تنافسية.



وتأسست شركة أوباين عام 1994، وحققت منذ ذلك الحين نجاحات جعلتها العلامة الأولى في الصين وأكبر مصنع للخزائن على مستوى العالم، وبفضل التزامها بالجودة، أصبحت أوباين معروفة عالميا كوجهة متكاملة لتصاميم المنازل العصرية التي تجمع بين الوظيفة والأناقة.



ومع افتتاح متجرها في الكويت، تواصل «أوباين» سعيها لتطوير وإدخال مفاهيم جديدة على التصاميم المنزلية وكذلك تقديم مساحات تعكس الجمال والدفء، وتسعى شركة أوزان القابضة من خلال «أوباين» إلى تحويل المنازل إلى مساحات مريحة مليئة بالأناقة والجودة.