«الملا» تواصل دعمها لتطوير وتمكين الشباب الكويتي الطموح في بناء مستقبل واعد



أقامت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا - إحدى شركات مجموعة الملا وإحدى أكبر الجامعات الرائدة في الكويت منذ عام 2015 مؤخرا، حفل التخرج الخامس للاحتفال بإنجازات خريجي وخريجات دفعة 2024 في فندق ماريوت كورت يارد في الكويت، بحضور جميع الخريجين وعائلاتهم وأعضاء هيئة التدريس في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، الذين شاركوا الخريجين والخريجات هذا اليوم المميز في مسيرتهم التعليمية الذي توج إنجازاتهم الأكاديمية.



حضر حفل التخرج الخامس الذي ضم 280 خريجا وخريجة هذا العام كل من: رئيس مجلس أمناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا السفيرة نبيلة الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعات والرئيس الإستراتيجي لمجموعة الملا دانة أنور الملا وعدد من أعضاء مجلس أمناء الكلية ولفيف من المدراء التنفيذيين في مجموعة الملا. كما حضر الحفل رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين وكبار أعضاء هيئة التدريس والفريق الإداري والموظفون في الجامعة لتكريم نجاح وإنجازات خريجينا وخريجاتنا دفعة 2024.



في مجموعة الملا، حرصنا المتواصل على دعم وتمكين المواهب الكويتية الشابة جزءا لا يتجزأ من قيمنا الأساسية ورؤيتنا المستقبلية، ومن خلال احتفالنا بخريجينا اليوم نؤكد على التزامنا بتعزيز قدراتهم ومواهبهم من خلال تقديم فرص عمل واعدة لهم في مختلف قطاعات المجموعة، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وبناء مستقبل وظيفي واعد.