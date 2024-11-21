

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم خدمة صف السيارات مجانا لعملائه حاملي بطاقات «Visa Infinite» الائتمانية من شريحة Black، وذلك في 57 موقعا رئيسيا في مختلف أنحاء الكويت، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك بتوفير مزايا حصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية، وتجسيدا لالتزامه الراسخ بأن يكون «بنك للحياة»، وضمن سعيه لتعزيز تجربة عملائه المميزين.



وفي معرض تعقيبه، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد فيصل الشويرد: «توفير الامتيازات والراحة لعملائنا حاملي بطاقاتنا الائتمانية يعد جزءا أساسيا من التجربة المصرفية التي نقدمها لهم، لاسيما لشريحة عملاء باقة Black، ونحرص على تسهيل حياة حاملي بطاقات فيزا انفينيت الائتمانية بشكل مستمر، مثل منحهم ميزة صف السيارات المجانية في أبرز المواقع التي يترددون عليها في الكويت».



وتشمل المواقع التي يمكن للعملاء المؤهلين الاستفادة فيها من خدمة صف السيارات المجانية، بوابات معينة في مجمع الأفنيوز، ومجمع 360، ومجمع الكوت، بالإضافة إلى عدة أبراج تجارية مثل برج كامكو وبرج كريستال، وبعض المرافق الطبية وتتضمن مستشفى السلام الدولي، وعيادة نيو لايف، ومركز عناية الطبي.



وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة «Visa Infinite» الائتمانية من KIB توفر مجموعة من المزايا الحصرية، تشمل تأمين سفر متعدد الرحلات، استردادا نقديا لغاية 5% على المشتريات المحلية والدولية، خدمة الكونسيرج على مدار الساعة، والعديد من المزايا الأخرى. ولمعرفة المزيد عن مواقع خدمة «صف السيارات المجانية»، يمكن للعملاء التواصل مع فريق خدمة العملاء في KIB على الرقم 1866866 بالاتصال أو عبر الواتساب. كما يمكنهم التواصل مع البنك عبر قنواته الرقمية وتطبيق KIB موبايل.