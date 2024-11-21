

احتفلت شركة أوتوماك، الرائدة في مجال السيارات في الكويت، بإطلاق علامة ROX MOTORS التجارية وكشفت عن الطراز الجديد ROX01 باعتباره وكيلها الحصري في البلاد.



وأقيم الحدث في مجمع الصالحية التجاري، بحضور مؤسسي أوتوماك، بما في ذلك رئيس المجموعة حسام الخرافي والرئيس التنفيذي للمجموعة غازي العمر، إلى جانب ممثلي ROX MOTORS المتميزين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس يان فنغ ونائب الرئيس وو يوي. كما انضم إلى الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة في الكويت.



وأكد حسام الخرافي أن ROX MOTORS تضيف قيمة كبيرة إلى محفظة أوتوماك، المعروفة بدمجها بين الفخامة والأداء العالي، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع ROX MOTORS، معتبرا أنها فرصة فريدة لتقديم تجربة قيادة متطورة إلى السوق الكويتي. وأضاف أن سيارات ROX تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحثون عن المغامرة والفخامة في آن واحد.



من جانبه، أكد غازي العمر فخره بإطلاق الطراز ROX01 في الكويت بالتعاون مع ROX MOTORS. وأشار إلى أن إضافة ROX إلى مجموعة أوتوماك تعزز مكانة الشركة الرائدة في تقديم السيارات ذات القدرات الاستثنائية، حيث توفر ROX01 تجربة قيادة لا مثيل لها، وتجمع بين الأداء القوي على الطرق الوعرة والأناقة الرفيعة، وهو ما يتماشى تماما مع تفضيلات المستهلكين في الكويت.



وتعد ROX01 سيارة مبتكرة تتميز بتقنية السيارة الكهربائية المدى الممتد (REEV)، التي تجمع بين المحرك الكهربائي القوي ونظام التوسيع المدى، ما يتيح للسيارة السفر لمسافات طويلة بسلاسة دون الحاجة لإعادة الشحن المستمر. يجمع هذا الطراز بين الطاقة الكهربائية ومرونة توسيع المدى، ما يجعله الخيار المثالي للرحلات الطويلة والتنقل اليومي.



مزودا بمحركات مغناطيسية دائمة ثلاثية الأبعاد في الأمام والخلف، يوفر ROX01 إجمالي قدرة تصل إلى 350 كيلو واط وعزم دوران 740 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ س في 5.5 ثوان فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ س. النسخة طويلة المدى القياسية تتميز بمدى يصل إلى 1275 كم، ما يجعلها مناسبة للرحلات الممتدة عبر مختلف التضاريس.



وتعتبر ROX01 سيارة 4x4 حقيقية لجميع التضاريس، مصممة للتعامل مع ظروف القيادة المتنوعة بكل ثقة. تضمن هندستها المتينة وأنظمة الجر المتقدمة أداء مثاليا في كل من المناظر الطبيعية الصحراوية والبيئات الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، حصل ROX01 على تصنيف أمان من فئة 5 نجوم في اختبارات التصادم، ما يعزز التزامه بتوفير أداء استثنائي وأمان لا مثيل له للسائقين والركاب على حد سواء.



وتتميز داخلية ROX01 بمقصورة متطورة تشمل نظام معلومات وترفيه بحجم 15.7 بوصة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام مساعدة السائق المتقدم من المستوى 2. يمكن للعملاء اختيار مقاعد لعدد 6 أو 7 أشخاص، ما يوفر راحة كبيرة لجميع الركاب.



من جهته، أشار عمر العمر نائب الرئيس التنفيذي لأوتوماك، إلى أن ROX MOTORS تقدم للعملاء الكويتيين تجربة هندسية متطورة تجمع بين القدرات القوية على الطرق الوعرة وأحدث تقنيات القيادة. صممت ROX01 للاستكشاف الصحراوي والقيادة الحضرية على حد سواء، لتقدم مزيجا استثنائيا من المتانة والفخامة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة مميزة.



وأضاف أن شراكة أوتوماك مع ROX MOTORS تهدف إلى تحويل مفهوم القيادة من خلال دمج القوة والفخامة لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن تجربة قيادة متفوقة. مدعومة بخدمات ما بعد البيع المتميزة من أوتوماك، تأتي سيارات ROX مع خيارات تخصيص مثيرة لتلبية تفضيلات العملاء المختلفة.