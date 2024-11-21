رحب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بما وصفها بـ«خطوة ملموسة» من جانب إيران بعدما بدأت تحضيرات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.



وقال غروسي أمام الصحافيين في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا أمس: «أعتقد أن هذه خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح»، وهذا «لأول مرة».



وأضاف: «لدينا هنا واقع تحقق منه مفتشونا». وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال مفتشوها في موقعي نطنز وفوردو النوويين: «إن إيران بدأت في تنفيذ الاستعدادات الرامية إلى وقف الزيادة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%». وتقترب هذه العتبة من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. وتنفي طهران أن تكون لديها مثل هذه الطموحات على المستوى العسكري وتدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية وخاصة الطاقة.



وقدمت باريس وبرلين ولندن (E3) مع واشنطن، قرارا يدين عدم تعاون إيران تمهيدا لتصويت اليوم، وفق ما أفاد ديبلوماسيون لوكالة فرانس برس.



وفي هذا السياق، دعا رافاييل غروسي أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ 35 في المجلس إلى «الحذر» و«تجنب التصعيد غير الضروري، خاصة في منطقة عانت الكثير».



وقد حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مغبة تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قرار ضد برنامج طهران النووي.



وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ان عراقجي قال: «إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نوايا إيران ووضعت على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءات غير بناءة لإصدار قرار فإن إيران سترد بشكل مناسب».