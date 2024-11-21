دوت أصوات انفجارات عنيفة في مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سورية، قالت وسائل إعلام رسمية إنها ناجمة عن غارات إسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد الأخير.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن «العدوان الاسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها»، واوقع ٣٦ قتيلاً و٥٠ جريحاً على الأقل وذكر موقع جريدة «الوطن» أن الهجوم استهدف عددا من النقاط وسط ومحيط مدينة تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.



بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الاسرائيلي الـ 152 منذ بداية العام استهدف مدينة تدمر التاريخية شرقي حمص.



وأفاد المرصد عن سقوط ٤١ قتيلاً من الميليشيات الموالية لإيران وإصابة آخرين بجروح بينهم مدنيون في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية.



وأشار المرصد إلى أن القصف كان على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.



ونقل تلفزيون «سوريا» عن مصادر محلية أن انفجارات عنيفة ومتتالية سمعت في أرجاء المنطقة، تبعها تصاعد دخان كثيف من جراء الضربات، موضحة أن الغارات استهدفت مطعما واستراحة «ذاكر» الواقعة على طريق العراق جنوب شرقي تدمر.



في سياق متصل، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الغارات استهدفت معاقل ميليشيات موالية داخل ومحيط مدينة تدمر، وأن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف شاركت في نقل الجرحى نحو المشفى الوطني.



واللافت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة أنها تستهدف المدن الصناعية في محافظة حمص، وهو ما حصل في منطقة حسياء لأكثر من مرة وفي القصير المحاذية لحدود لبنان وأمس في تدمر.