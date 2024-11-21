أضاف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أسماء جديدة لإدارته، وأعلن اختيار ليندا ماكمان، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية «دبليو دبليو إي»، لتولي حقيبة التعليم، الوزارة التي يعتزم إلغاءها والتي يدور حولها نزاع شرس بين التقدميين والمحافظين.



وقال ترامب في بيان إن ماكمان هي «مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين»، مضيفا «سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وليندا ستقود هذا الجهد».



وفي بيانه اعتبر ترامب أنها «بصفتها وزيرة للتعليم ستكافح ليندا بلا كلل» من أجل منح كل ولاية أميركية مزيدا من الحريات التعليمية و«تمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لعائلاتهم».



وماكمان، سيدة الأعمال البالغة من العمر 76 عاما، سبق لها وأن شغلت منصب وزيرة شؤون الشركات الصغيرة وذلك في مستهل ولاية ترامب الأولى، وتحديدا بين العامين 2017 و2019.



وتعتبر هذه المرأة أحد أركان الحلقة الضيقة لترامب الذي اختارها أيضا لتكون أحد قادة فريقه الانتقالي الذي سيتولى السلطة من الديموقراطيين.



ولا تتردد ماكمان في وصف ترامب بـ«الصديق»، وهي مانحة رئيسية للحزب الجمهوري وقد ساهمت ماليا في دعم ترشيح ترامب للسباق الرئاسي منذ 2016، أولا في الانتخابات التمهيدية الحزبية ومن ثم في الانتخابات الوطنية.



وهذه السيدة متزوجة من فينس ماكمان، وريث اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية «دبليو دبليو إي».

وأعلن ترامب تعيين ماثيو ويتيكر سفيرا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدما أكثر من تهديداته للحلف خلال حملته الانتخابية.

وقال ترامب في بيان إن ويتيكر «محارب قوي ووطني مخلص»، مؤكدا أنه «سيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها».

ووعد ترامب بأن ويتيكر «سيضع أميركا أولا»، مضيفا أنه «سيعزز العلاقات مع حلفائنا في الناتو وسيقف بثبات في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار».

وعمل الرجل الخمسيني وزيرا للعدل بالإنابة خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.

وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته دونالد ترامب بعد انتخابه، متعهدا بالحفاظ على وحدة الحلف.



كما أعلن ترامب أنه اختار هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» للخدمات المالية والرئيس المشارك لفريقه الانتقالي، للانضمام إلى إدارته كوزير للتجارة.



وقال، في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «لقد كان هاورد قوة ديناميكية في وول ستريت لأكثر من 30 عاما. انضم إلى كانتور فيتزجيرالد في عام 1983، وسرعان ما ارتقى في المناصب ليصبح رئيسا ومديرا تنفيذيا في سن 29».



ويشتهر لوتنيك بقيادة «كانتور فيتزجيرالد» خلال التحديات الكبرى، لاسيما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 المدمرة، والتي دمرت مقر الشركة في مركز التجارة العالمي وأسفرت عن مقتل 658 موظفا، من بينهم شقيقه وصديقه المقرب.



ويعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي وكالة فيدرالية تقدم الاستشارات للرئيس وتدافع عن المصالح التجارية الأميركية وفي مقدمتها فرض الرسوم الجمركية لكنه ليس جزءا من وزارة التجارة.



وضمن ادارته الجديدة اختار الرئيس المنتخب الجراح محمد أوز الذي طارت شهرته بفضل برنامجه التلفزيوني «الدكتور أوز» لتبوؤ منصب صحي رئيسي في الولايات المتحدة إذ عينه مديرا لبرنامج التأمين الصحي العمومي العملاق.



وقال في بيان إن «الولايات المتحدة غارقة في أزمة صحة عامة وما من طبيب أهل أكثر من الدكتور أوز لكي يعيد لأميركا صحتها».



وأكد ترامب أن هذا التعيين «سيؤدي أيضا إلى تقليل الهدر والاحتيال في الوكالة الحكومية الأكثر كلفة في بلادنا».



وأوز المولود قبل 64 عاما لأبوين مهاجرين تركيين حقق نجاحا باهرا في عالم التلفزيون لدرجة أنه حاز نجمة على «ممشى المشاهير» في هوليوود.



بالمقابل، فشل هذا الجراح في دخول عالم السياسة من بوابة الانتخابات بعد أن ترشح في 2022 بدعم من ترامب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا.