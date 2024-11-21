الحساسية عند الأطفال



يحتفل في 20 نوفمبر منذ عام 1954 باليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لطب الأطفال. وفي هذه المناسبة فند الأطباء اعتقادات شائعة عن الحساسية وفقدان الشهية لدى الأطفال. ويشير د.زاور خاتشوكوف، إلى أن الوالدين يعتبران ظهور أي طفح جلدي على جسم الطفل حساسية، وهذا خطأ. ويقول: «ينبغي على الوالدين عدم تشخيص الحساسية بنفسيهما، بل يجب استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت هذه حساسية أم طفحا جلديا، حيث في كثير من الأحيان لا توجد حساسية، لكن الآباء يعتقدون أن الطفح الجلدي أو مظاهر أخرى تظهر بسبب الطعام، لذلك يمكن للأمهات المرضعات تناول أي طعام على الإطلاق، وينبغي عليهن عدم اتباع حمية محددة، بل يجب أن يتبعن نظاما غذائيا مغذيا ومتنوعا».



ووفقا له، إذا كان الطفل يعاني من انخفاض الشهية فلا داعي لإجباره على الأكل إذا لم تكن هذه ظاهرة دائمة. وبخلاف ذلك يجب استشارة الطبيب لتوضيح أسباب اضطراب شهية الطفل. ووفقا للدكتورة أولغا تاراسوفا، إذا أثبت الطبيب وجود حساسية تجاه منتج معين لدى الطفل الرضيع، فيجب استبعاده من النظام الغذائي للأم لمدة من 6 إلى 24 شهرا. وتشير إلى أنه ينبغي عدم تغليف الطفل عندما يصاب بالحمى، لأنه قد ترتفع حرارته أكثر.



المصدر: «تاس»