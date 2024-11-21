ما نظام «DASH» الغذائي المثالي لخفض ضغط الدم وفقدان الوزن؟



أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يسهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة إذا تضمن اللحوم الخالية من الدهون، وتوافر التعديلات في نمط الحياة، إلى جانب الأدوية، وسيلة فعالة للتحكم في ضغط الدم. ومن بين هذه التعديلات يأتي نظام «DASH» الغذائي كأحد الحلول المثبتة علميا في هذا المجال.



ويتضمن هذا النظام الغذائي، الذي تم تطويره في التسعينيات، تناول الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح في النظام الغذائي. وبهذا الصدد، توصلت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأميركية للطب، إلى أن النظام الغذائي «DASH» يمكن أن يسهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 إلى 11 ملم زئبقي، وهو ما أظهر فعاليته ليس فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضا لأولئك الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من الضغط.



ويركز نظام «DASH» على تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية التي تسهم في خفض ضغط الدم. وتشمل الإرشادات الغذائية الموصى بها ما يلي:



- الخضراوات: حوالي 5 حصص يوميا.



- الفواكه: حوالي 5 حصص يوميا.



- الكربوهيدرات: حوالي 7 حصص يوميا.



- منتجات الألبان قليلة الدسم: حصتين يوميا.



- اللحوم الخالية من الدهون: حصتين أو أقل يوميا.



- المكسرات والبذور: يمكن تناولها من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.



ولا يقتصر تأثير نظام «DASH» على خفض ضغط الدم فقط، بل أظهرت الدراسات أيضا أنه يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار ويعزز مقاومة الأنسولين، كما أظهرت بعض الأبحاث أنه يساعد في تقليل مخاطر السمنة والأمراض القلبية.



وأكد الباحثون أن «نظام DASH يعد خيارا مثاليا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي وتخفيض ضغط الدم والوقاية من الأمراض المزمنة». كما أضافوا أن النظام الغذائي يقدم مكملا أساسيا للعلاج الدوائي في علاج المتلازمات الأيضية. ويشدد الخبراء على أن النجاح في اتباع نظام «DASH» يتطلب تغييرات شاملة في نمط الحياة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين وزيادة النشاط البدني.



المصدر: «ميرور»