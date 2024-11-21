الشركة كرّمت فيلم «موج» للمخرجة الكويتية إيمان الشايع بجائزة «أفضل فيلم كويتي قصير»



أعلنت «زين» عن كونها الشريك الرسمي للمهرجان السينمائي الدولي الذي نظمته الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، والذي احتفى بالمواهب الوطنية والمبدعين الشباب في مجال السينما وصناعة الأفلام، وقدم مساحة للتنافس بين أكثر من 150 فيلما محليا وإقليميا وعالميا.



شاركت «زين» في حفل الختام بحضور عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية الدولية أريج الغانم، والرئيس التنفيذي للجامعة ريتشارد جونسون، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في «زين الكويت» حمد المصيبيح، والفنانة القديرة حياة الفهد التي تم تكريمها بجائزة «شخصية المهرجان»، بالإضافة إلى العديد من الفنانين والموهوبين.



وعلى هامش الحفل، قامت «زين» بتكريم فيلم «موج» من إخراج المخرجة الكويتية المبدعة إيمان الشايع عن فئة «أفضل فيلم كويتي قصير». وأشادت الشركة بالمستوى الاحترافي الذي ظهر به الفيلم، ونال بناء عليه هذه الجائزة عن كل جدارة، حيث أثبت فريق العمل المكون من طلبة وطالبات المرحلة الجامعية أن الإبداعات الكويتية لا حدود لها، ولديها القدرة على المنافسة إقليميا وعالميا.



وقد أتى دعم «زين» لهذا المهرجان انطلاقا من إيمانها بالدور المهم للقطاع الخاص الكويتي في دعم مختلف الجهود الفنية والثقافية بالبلاد، خاصة تلك التي تسلط الضوء على مواهب الشباب وتكشف عن إبداعاتهم الفنية، وتسهم في رسم صورة جميلة عن الفن الكويتي، وتفتح أبواب وفرص النجاح أمام صناع الأفلام المحليين.



وكانت لدى «زين» مشاركة مميزة في المهرجان عبر الجناح الخاص الذي خصصته في الحرم الجامعي بالجهراء، والذي عرفت من خلاله الحضور على باقات Max للترفيه التي تحتوي على أكبر مكتبة لمحتوى الترفيه والرياضة بالتعاون مع منصات الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.



استمر المهرجان على مدار أسبوع كامل، وتضمن عروضا لأفلام محلية وإقليمية وعالمية، بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات تدريب وحلقات نقاشية في المجالات الإبداعية المتعلقة بصناعة الأفلام والسينما، بتواجد نخبة من المتخصصين والخبراء والمخرجين والفنانين وصنّاع المحتوى.



وقدم المهرجان جوائز في 8 فئات مختلفة، وهي «أفضل فيلم خيالي عربي، أفضل فيلم كويتي قصير، أفضل تصوير سينمائي، أفضل فيلم وثائقي عربي، أفضل فيلم وثائقي عربي قصير، أفضل فيلم عربي قصير خيالي، أفضل فيلم عالمي قصير خيالي، أفضل فيلم عالمي قصير وثائقي».



وتهتم «زين» بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي تثري الحركة الفنية، ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم لأي جهة تملك فكرة تتسم بالإبداع وتخدم المجتمع، خاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز الفن الكويتي والتواصل مع الجماهير المحلية.