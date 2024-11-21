

ضمن أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي بدورته الـ 24، نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ندوة فكرية بعنوان «الغناء العربي من المحلية إلى العالمية»، وذلك بمقر ضيوف المهرجان في فندق فور بوينتس شيراتون. وحاضرت في الندوة رئيس ومؤسس مناهج قسم الأصوات في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت سابقا د.عصمت الجبالي وتصدى لإدارتها د. محمد الديهان الذي أثنى في كلمته الافتتاحية على إسهامات الجبالي في تطوير المناهج الموسيقية وتدريب الأصوات، مشيرا إلى مشاركتها في العديد من المهرجانات الفنية العربية والدولية.



من جهتها، قالت الجبالي إن الغناء يعكس قيم وأخلاق المجتمعات ويرتبط بحضارة الأمم،«فإذا أردت أن تعرف حضارة أمة وما تنطوي عليه من طبائع فابحث عن الغناء فيها فإنه مسرح يظهر مزاياها وآمالها وآلامها على نحو يشرحه بأفصح البيان والوصف». وأضافت أن الحضارة العربية كان لها دور ريادي في تصدير العلوم والفنون للغرب، مؤكدة أهمية إبراز هذا التراث الغني على الساحة العالمية.



وذكرت أن الموسيقى العربية «تمتاز بثرائها» من خلال مقاماتها المتعددة، والتي تستخدم باختلاف المناسبة وضربت مثالا بمقام (الصبا) و(الراست) وكذلك مقام (السيكا)، مشيرة إلى تميزها عن الموسيقى الغربية بآلاتها التي تستطيع عزف «ثلاثة أرباع التون».



وركزت على أهمية إدارة الصوت كعنصر أساسي في الغناء العربي فـ«العرب كانوا سباقين في تأسيس مدارس تدريب الصوت وطوروا أساليبها التي تبناها الغرب لاحقا».



وشددت الجبالي على ضرورة مواجهة التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الموسيقى، داعية إلى تعزيز التمازج بين الثقافات الموسيقية العربية والغربية.