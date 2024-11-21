

دمشق - هدى العبود



أحيا كورال «فيولا» حفلا موسيقيا غنائيا بمشاركة أكثر من 30 عازفا ومغنيا بعنوان «لأجل السلام نغني» بقيادة العازف حازم درويش، وذلك على خشبة مسرح عبدالحميد الزهراوي بحمص.



وتضمن برنامج الحفل باقة منوعة من الأغاني المتنوعة، بالإضافة إلى شارات مسلسلات درامية سورية حظيت بشعبية واسعة.



وأشار مؤسس «فيولا» علي النقري، في تصريح للإعلام، إلى أن الكورال يضم نحو 200 من الأعضاء الشباب من عازفين ومغنين، كما تم افتتاح الكورال في 7 محافظات سورية و4 دول عربية، لافتا إلى أنهم يسعون إلى الحفاظ على الهوية السورية الفنية الأصيلة، حيث اشتق الاسم من الزهرة السورية النادرة التي أخذها الغرب وصنع منها آلة الموسيقى، وعاد فيها إلى الشرق عبر آلة موسيقية من أنواع الكمنجة.