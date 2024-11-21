

مبارك الخالدي



لفت منتخبنا الوطني لكرة القدم «الأزرق» أنظار المتابعين بأدائه الرائع أمام وصيف بطل آسيا منتخب الأردن، وخرج متعادلا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في ختام الجولة السادسة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026، وذلك لحساب المجموعة الثانية من التصفيات.



ورغم تأخر «الأزرق» في ترتيب المجموعة، حيث حل بالمركز الخامس بـ 4 نقاط، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب بـ 14 نقطة يليه العراق ثانيا بـ 11 نقطة ثم الأردن ثالثا بـ 9 نقاط، فمنتخب عمان رابعا بـ 6 نقاط ومنتخب فلسطين في المركز السادس بـ 3 نقاط، ورغم صعوبة الموقف، إلا أن الفرصة في سباق التأهل إلى المونديال لاتزال قائمة حسابيا مع بقاء 4 جولات، شريطة أن يتمكن من تحقيق المركز الثالث أو الرابع في مجموعته ليضمن خوض الدور الرابع من التصفيات.



وبعيدا عن حسابات التأهل، كشفت المباريات التي خاضها «الأزرق» في الجولات الـ 6، خصوصا في الجولتين الخامسة والسادسة أمام كوريا الجنوبية والأردن، عن تحسن تدريجي في المستوى الفني للمنتخب، حيث باتت لديه هويته الواضحة.



وتحلى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي بالجرأة والاعتماد على عناصر قليلة من أهل الخبرة ومجموعة من الشباب قدمت نفسها بشكل مميز، وتنبئ بمستقبل واعد، وهم الأجنحة معاذ الأصيمع وعيد الرشيدي ومحمد دحام ويوسف ماجد والمهاجم سلمان العوضي، وعلى مستوى الاظهرة مشاري غنام وراشد الدوسري ومعاذ الظفيري.



كما تخلى «الأزرق» عن نهجه الدفاعي السابق، والذي كان سمة لأداء المنتخب في السنوات الماضية، وأثبت أن لديه القدرة على المبادرة الهجومية، وهذا ما تجلى واضحا في الشوط الثاني أمام كوريا رغم الخسارة 1-3 وسجل هدفا رائعا عن طريق المتألق محمد دحام، ربما هو الأجمل في التصفيات حتى الآن، وكذلك أمام المنتخب الأردني وصيف بطل آسيا، حيث أدرك التعادل بتسديدة قوية من قدم دحام أيضا، وكان قريبا من تحقيق الفوز لولا نقص الخبرة في التعامل مع الفرص السانحة للمنتخب.



ويتبقى على «الأزرق» تعزيز الثقة ومواصله النهج الجديد خلال بطولة «خليجي زين 26» المقررة الشهر المقبل ليكمل بعدها مشوار التصفيات في مارس المقبل بثقة أكبر، إذ ليس هناك مستحيل في كرة القدم.



لاعبونا: كنا نستحق الفوز



وعقب مواجهة الأردن، قال مساعد مدرب منتخبنا الوطني أحمد عبدالكريم: إن فريقنا قدم أداء جيدا في الشوط الثاني أمام الأردن، وأضاع أهدافا محققة ربما لقلة خبرة اللاعبين في المواجهات الدولية، وأمام حضور جماهيري غفير امتلأت به جنبات ستاد جابر الدولي، والكل يعلم أن المنتخب الأردني هو وصيف آسيا ويضم عناصر محترفة، غير أننا في الشوط الثاني تفوقنا عليهم.



كما قال سلطان العنزي: «إذا لم تستغل الفرص فلن تفوز في المباراة بعدما أضعنا فرصا محققة، حيث دانت لنا السيطرة في الشوط الثاني، ونتقدم بالشكر للجماهير الغفيرة».



بدوره، قال المدافع مشاري غنام: «زعلانين وايد» لأننا كنا نستحق الفوز، فيما قال المدافع خالد إبراهيم: «كانا نستحق الفوز بعدما أضغنا فرصا محققة. والفرصة مازالت قائمة للمنافسة على المقدمة بعدما تقاربت النقاط بين المنتخبات، وأمامنا مباراتان على أرضنا ومثلهما خارجه»، وأثنى على الحضور الجماهيري، وقال: «كانوا نجوم المباراة».



دحام أفضل لاعب في المباراة



وقد حصد لاعب منتخبنا الوطني محمد دحام جائزة أفضل لاعب في المباراة، قال: «الجائزة نتيجة تعاون زملائي معي»، مضيفا: «فريقنا كان يستحق النقاط الثلاث بعدما هاجم من كل الجهات»، كما وجه شكره لجماهير «الأزرق» الحاضرة في اللقاء، والتي كانت الدافع الكبير لتقديم عرض مشرف كان قريبا من الفوز. واختتم قائلا: «القادم أفضل».