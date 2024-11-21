

يعقوب العوضي



أسفرت نتائج مباريات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي أقيمت أمس الأول على صالة مجمع الشيح سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، عن فوز برقان على النصر 3-0 والقادسية على اليرموك بنفس النتيجة.



وبذلك رفع برقان والقادسية رصيدهما إلى 6 نقاط، بينما بقى رصيد النصر واليرموك خاليا من النقاط.



وعلى نفس الصالة، تقام اليوم مباراتين، حيث يلعب الكويت متصدر الترتيب العام برصيد 6 نقاط مع الشباب الذي يملك نقطة واحدة فقط في الـ 5:00 مساء، كما يلتقي العربي برصيد نقطتين مع كاظمة صاحب الـ 3 نقاط في الـ 7:00 مساء.