

‏أعرب رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف عن خالص شكره إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج «خليجي زين 26» عبدالرحمن المطيري وأعضاء اللجنة بعد المساهمة الكبيرة في تنظيم مباراة منتخبنا الوطني مع الأردن والتي أظهرت التنظيم بشكل مميز من جميع النواحي.



‏وتقدم اليوسف بالشكر إلى لاعبي «الأزرق» الأبطال والجهازين الإداري والفني على المستوى والعمل الذي قدموه في مباراة الأردن، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل. ‏وأثنى رئيس الاتحاد على الدور الكبير الذي قامت به جميع الهيئات والوزارات واللجان العاملة المنظمة ولجان الاتحاد بعد تسهيل عملية دخول الجماهير وضمان سلامتها وكذلك التعامل المميز والذي ساهم بشكل فعال بهذا التنظيم الذي نعد بأن يكون أفضل في قادم المباريات. ‏وأشاد رئيس الاتحاد بالحضور الجماهيري الكبير الذي ساند «الأزرق» طوال المباراة أمام المنتخب الأردني أول من أمس في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ‏وأثنى اليوسف على التزام الجمهور بتوجيهات وزارة الداخلية والمنظمين.