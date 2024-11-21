

يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي برقان الى الاستغناء عن المحترف الغاني سولومون مينساه والبحث عن بديل له لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.



ويأتي قرار الاستغناء عن سولومون لأسباب فنية من قبل المدرب التركي جينيك أوزكان ومن خلال التدريبات اليومية والمباريات التجريبية التي خاضها «الذهبي» حتى الآن بسبب تأجيل انطلاق منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى حتى يناير.



ويلعب سولومون (32 سنة) في مركز الارتكاز وسبق له الاحتراف في أسوان وبتروجيت المصريين وشباب الساحل اللبناني والصقور الليبي.



ويمتلك برقان حاليا 4 محترفين أجانب في قائمته، وهم: المدافعان البرازيلي كليبر فرانسيسكو والروماني فلاد موتروك، والجناح الأيمن النيجيري كريستيان أليكس والمهاجم الغامبي كيبا سوسو.