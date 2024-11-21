

عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب «الأزرق» الأرجنتيني خوان بيتزي، أن منتخبنا لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، لكنه تمكن في الشوط الثاني من الاستحواذ على اللعب والسيطرة على المنافس واستغلال المساحات، مضيفا «شكلنا ضغطا كبيرا عليهم وأدركنا التعادل وكنا قريبين من تحقيق الانتصارات لولا إضاعة الفرص»، مشيدا بالمجهود الكبير الذي قدمه لاعبو «الأزرق» خلال اللقاء ومؤكدا أنه فخور بهم.



وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء «بحثنا عن الفوز ولم نتمكن من ذلك وهو حال كرة القدم، وسأقوم بتحليل جميع الأمور التي حدثت في المباراة»، مشيرا إلى أن هناك تطور في أداء المنتخب واللاعبين وأن لدينا وقتا كبيرا لتحقيق المزيد من التطور الذي يأتي بـ 3 أشهر فقط من توليه مسؤولية تدريب المنتخب.



وختم بيتزي قائلا «كنا نستحق الفوز بالمباراة ورغم ذلك في الوقت الحالي نبحث عن رفع المستوى لقادم المباريات».



من جهته، اعتبر مدرب منتخب الأردن المغربي جمال سلامي نتيجة المباراة «عادلة» بعدما تقاسم المنتخبين السيطرة والأفضلية شوط بشوط، مشيرا إلى أنه كان يتوقع مواجهة صعبة وقوية مع «الأزرق» والذي ارتفع مستواه في المباريات السابقة.



وأشار إلى أن «الأزرق» كان أفضل في الشوط الثاني وضغط على مرمانا بعد اعتماده على التمريرات الطولية خلف المدافعين، فيما لم يتمكن لاعبو الأردن من التعامل مع هذه الكرات بشكل جيد وأنه حذرهم من خطورة محمد دحام في الثلث الأخير من الملعب.



ولفت إلى أنه رغم التعادل والتراجع إلى المركز الثالث إلا أن الأردن قادر على التأهل المباشر إلى المونديال، خصوصا أنه سيستضيف المنتخب العراقي في عمان، وهي مباراة ستكون مفصلية وستحدد معالم التأهل بشكل كبير. وتابع «منذ تسلمي مهمة تدريب المنتخب، وهو يعاني من الغيابات فلم يلعب بصفوف مكتملة بسبب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون طوال الفترة الماضية».