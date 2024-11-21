

يعقوب العوضي



يلتقي كاظمة مع الشارقة الإماراتي في الـ 5.00 مساء اليوم في نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ 27 لكرة اليد المقامة في الدوحة، فيما يلتقي الدحيل القطري مع الخليج السعودي في الـ 7.00 مساء، على ان يلعب الفائزان في المباراة النهائية السبت المقبل، فيما يلعب الكويت مع سانت مس كيرمان في الـ 3.00 عصرا ضمن مباريات تحسين المراكز من الخامس إلى الثامن.



ويمتلك «البرتقالي» عناصر مميزة يقودها المدرب الصربي بوزو باقتدار سواء عبر المحترفين محمد فراد أو أنور بن عبدالله إلى جانب وجدي سنان التونسي والأرجنتيني موسكوانو لوكس والبرتغالي غونزالو فيليب، ناهيك عن حارس المرمى العملاق عبدالعزيز الظفيري الحائز على جائزة أفضل لاعب في لقاء أمس الأول أمام شقيقه الكويت بالإضافة إلى إبراهيم الأمير لاعب الخبرة. وعلى «البرتقالي» اللعب على المضمون وعدم إضاعة الفرص، حيث إن الوصول إلى المباراة النهائية وضمان أحد مراكز التتويج لن يكون بعيد المنال خاصة في ظل الأداء المتميز لكتيبة المدرب بوزو.



دوري الدمج



وفي إطار متصل، أسفرت نتائج اليوم الأول من الجولة الثامنة من دوري دمج اليد عن فوز برقان على النصر 39-28 رافعا رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقى النصر على رصيده السابق بـ 6 نقاط، كما رفع الصليبخات رصيده إلى 10 نقاط عقب الفوز على التضامن 42-25 الذي استقر رصيده عند نقطة واحدة فقط، بينما نجح القادسية في عبور الفحيحيل 27-23 ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق 6 نقاط.



ودية السيدات



إلى ذلك، تشهد صالة المرحوم خالد المرزوق في نادي سلوى الصباح مواجهة تجمع بين مصيرة العماني والبحرين البحريني في الـ6.00 مساء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة الودية ليد السيدات المقامة برعاية رئيس النادي الشيخة نعيمة الأحمد، التي رحبت بالمشاركة النسائية الكبيرة من مختلف الأندية، وأكدت أن تطور الرياضة النسائية بالكويت في استمرار وأن المشاركة الموسعة من الأندية والفرق النسائية في لعبة اليد أكبر دليل على نجاح المرأة الرياضية الخليجية والعربية عامة والكويتية خاصة.



وأشارت الشيخة نعيمة الأحمد إلى أن البطولة الحالية تأتي في إطار الحفاظ على مواهب فريق اليد في ظل توقف بطولة الدوري العام والبطولات المحلية، مشيدة بأداء الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق المشاركة في البطولة.