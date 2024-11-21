

عبدالله قنيص



تقدمت مواطنة من مواليد 1997 ببلاغ إلى مخفر شرطة الصالحية متهمة موظفة في وزارة العدل بسبها بشكل علني وتهديدها بتلفيق قضية سرقة الخزينة، فيما أيدت المدعى عليها ما ذكرته المبلغة بشأن إمكانية تلفيق تهمة السرقة لها ولكنها انكرت ان تكون سبتها. وبحسب مصدر أمني فإن المبلغة قالت إنها كانت في قصر العدل لإتمام معاملة وإذ بموظفة الصندوق تقوم بسبها بشكل علني.



كما ابلغت ان المدعى عليها قالت لها «أقدر أقول إنچ يايه تبوقين الخزينة».



وأضاف المصدر: فور تسجيل القضية تم الاتصال على المدعى عليها حيث حضرت طواعية ولم تنف جزئية امكانية اتهام المبلغة بالسرقة، لكنها انكرت بشكل قطعي تهمة السب.