أعلنت شركة الترفيه البريطانية «ميرلين إنترتينمنت» التي تدير عددا كبيرا من المتنزهات الترفيهية في العالم، أنها ستخصص مساحات مستوحاة من لعبة الفيديو الرائجة «ماينكرافت»، وستكون أولاها في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأشارت الشركة في بيان إلى أنها عقدت «شراكة عالمية استراتيجية» مع استوديو «موجانغ»، مبتكر لعبة الفيديو «ماينكرافت» الأكثر مبيعا على الإطلاق.



وأضافت ان «هذا التعاون سيجعل مغامرات ماينكرافت حاضرة في العالم الحقيقي ضمن مدن ملاه غامرة وتفاعلية».



وسيتم افتتاح أول مدينتي ملاه من هذا النوع «بين عامي 2026 و2027» في موقعين تديرهما «ميرلين» بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بموجب استثمار بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني (نحو 108 ملايين دولار) ستدفعها الشركة.



وستتضمن مدينتا الملاهي أماكن إقامة ومتاجر وأماكن لتناول الطعام، تتمحور كلها حول لعبة الفيديو.



وعلى المدى البعيد، تعتزم الشركة إنشاء مناطق جذب أخرى في دول إضافية. وهذه أول شراكة تبرمها «ميرلين» مع شركة مبتكرة للعبة فيديو.



واحتفلت لعبة «ماينكرافت» خلال مايو الفائت بالذكرى الـ 15 لإطلاقها، ويعود ابتكارها للسويدي ماركوس «نوتش» بيرسون. ومع بيع أكثر من 300 مليون نسخة بحلول نهاية عام 2023، تبقى «ماينكرافت» لعبة الفيديو الأكثر مبيعا على الإطلاق.