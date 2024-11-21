

محمد الجلاهمة



اقتيد مقيم في البلاد بصورة غير قانونية وآخر جار الوقوف على هويته الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازة مواد مخدرة، وسجلت بحقهما قضية تبادل اعتداء بالضرب وحيازة أدوات حادة في مخفر شرطة ابوحليفة.



وبحسب مصدر امني، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا من مواطن عن وقوع مشاجرة بين شخصين وانهما يتبادلان الضرب ويحمل كل منهما سكينا وانه يخشى من التدخل خشية ان يلحق به أذى.



وأضاف المصدر: على الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ، مواقف مدرسة، حيث تم ضبط المتشاجرين وتبين ان الاول من مواليد 2000 وهو مقيم بصورة غير قانونية والثاني لا يحمل إثبات، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة، فيما لم يوضح المتشاجران الأسباب التي دعتهما الى التشاجر.