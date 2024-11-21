ليلى الشافعي



عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.



وأوضح الوزير السميط أن المجلس بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطمأن على سير العمل وخطط تطوير أداء الهيئة، وكذلك ما تم تنفيذه من قرارات لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة.



وأشار الوزير إلى أن المجلس بحث أيضا الموازنة التقديرية للهيئة وتقريرا عن وضع استثمارات الهيئة وأنشطتها وإنجازاتها السنوية والفصلية.



وثمن الوزير السميط جهود مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام بالإنابة م.دلال النوري وجميع العاملين لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين بالرعاية في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو وسمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.