بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية وإثراء المشهد الثقافي العربي.



وقال الوزير المطيري خلال استقباله الوزير الرواشدة في مكتبه إن الثقافة تمثل جسرا لتقريب الشعوب وتعزيز التفاهم بين المجتمعات، مشيرا إلى دورها المحوري في تطوير فكر الشباب وتنميته بما يدعم نهضة المجتمعات العربية.



وأكد أن الكويت تواصل دعمها للمشاريع والمبادرات الثقافية التي تعزز الروابط بين الدول العربية وتعمل على توفير منصات للشباب لتقديم أفكارهم وإبداعاتهم بما يعكس طموحاتهم ويعزز مكانتهم في الساحة الثقافية.



وأعرب عن الاعتزاز باختيار الأردن ضيف شرف لهذه الدورة الحالية من معرض الكويت الدولي للكتاب تقديرا لإسهاماتها الثقافية البارزة ودورها الرائد في المجالين الأدبي والفني.



بدوره، أشاد الوزير الرواشدة خلال اللقاء بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به الكويت في إثراء الساحة الثقافية العربية، لافتا إلى الإصدارات المتميزة التي قدمتها الكويت على مر العقود، مثل مجلة العربي ومجلة الكويت والموسوعات الثقافية التي تمثل قيمة معرفية كبيرة في العالم العربي، فضلا عن دورها في المجالات الأدبية والفنية.



وأكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة توسيع مجالات التعاون في تبادل الخبرات الثقافية والفنية وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في دعم العمل الثقافي العربي وتطويره.



وقام الوزيران بجولة في متحف وزارة الإعلام الذي يسلط الضوء على تاريخ الإعلام في الكويت وتطوره وما يحتويه من صور لأعمال شكلت ذاكرة الجمهور في الكويت والمنطقة وعدد من الأجهزة، مثل الكاميرات وأجهزة الصوت التي استخدمت في أعمال الوزارة وبرامجها في السابق.