شاركت قوة الإطفاء العام في فعاليات مؤتمر الكويت للأمن الغذائي والدوائي تحت شعار ( تحفيز الاستمرارية والوعي والقدرة على الإنفاق في مجال الامن الغذائي والدوائي ) الذي تنظمه كلية العلوم الصحية في صالة سلوى الصباح تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.نادر عبدالله الجلال .

‏ويمثل هذا المؤتمر منصة حيوية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وللتوصل إلى إستراتيجيات مستدامة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار الإمدادات.

‏ومن جانب آخر وفي إطار التعاون ما بين قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام صباح اليوم الأربعاء محاضرة توعوية في قسم المختبرات الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان.

‏وتهدف هذه المحاضرة إلى تثقيف الكوادر الطبية والإدارية بالمركز عن مخاطر الحرائق والحوادث وسبل الوقاية منها.