توصّلت تكتّلات اليمين والوسط والاشتراكيين الديموقراطيين إلى اتفاق سياسي الأربعاء بغية المصادقة على التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية، بحسب ما كشفت مصادر من الكتل الثلاث في البرلمان الأوروبي.



وأعرب قادة "الحزب الشعبي الأوروبي" و"رينيو" و"الاشتراكيين-الديموقراطيين" عن تأييدهم للمفوّضين الأوروبيين كافة، وبينهم الإيطالي رافاييليه فيتو العضو في حزب اقصى اليمين "فراتيلي ديتاليا".



وكانت المناقشات جدّ صعبة في بروكسل للتوصّل إلى هذا الاتفاق.



وبين 4 و12 نوفمبر، أقام البرلمان الأوروبي جلسات استجواب للمرشّحين المحتملين لكن النواب الأوروبيين تأخّروا في البتّ في أداء أبرز وجوه التشكيلة الجديدة برئاسة أورسولا فون دير لايين.



وشكّلت ثلاث شخصيات محور خلاف هي الإسبانية تيريسا ريبيرا (الانتقال البيئي والمنافسة) التي يتّهمها اليمين في بلدها بالإخفاق في إدارة الاستجابة للفيضانات والإيطالي رافاييليه فيتو (التناسق) العضو في حزب رئيسة الحكومة اليميني المتطرّف والمجري أوليفر فارهليي (صحة الحيوانات) المقرّب من رئيس وزراء بلده القومي فيكتور أوربان.