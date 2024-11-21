سانتياغو - أ ف ب: التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التشيلي غابريال بوريتش الأربعاء في سانتياغو بالمحطة الأخيرة من جولته في أميركا اللاتينية، وأشاد باتفاق التجارة المبرم مع هذا البلد "الذي يحترم" مصالح الطرفين.



واعتبر الرئيس الفرنسي أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتشيلي "جيد" وينبغي أن "يلهم" الاتفاقات الأخرى لأنه "يحترم مصالح الجانبين".



وأضاف "إنه اتفاق تجاري يتوافق مع طموحاتنا المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي". وقال بوريتش أيضا إنه "فخور بالاتفاق".



ورحب الرئيس الفرنسي بتغير مواقف "الكثير من الدول الأوروبية"، بعدما أعرب وزير الزراعة الإيطالي خصوصا عن رفضه للاتفاق بصيغته الحالية.



وقال ماكرون الأربعاء قبل لقائه مستثمرين تشيليين، إنه يأمل أن تكون فرنسا "شريكة" لتشيلي "في مسائل استخراج وتثمين الليثيوم" و"النحاس" من أجل "تلبية احتياجاتها من اليورانيوم".



ووصل الرئيس الفرنسي ليلا آتيا من ريو دي جانيرو، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، بعد توقف أول في الأرجنتين ولقائه رئيسها الليبرالي خافيير ميلي.



بمناسبة الزيارة، وقعت فرنسا وتشيلي اتفاقا لإنشاء مركز مشترك مخصص للذكاء الاصطناعي