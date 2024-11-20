وقع رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ حمود المبارك مع المدير العام للطيران المدني التونسي نضال سويلم اتفاقية لتنظيم النقل الجوي ومذكرة تفاهم شملت التحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية بين البلدين وتحديث الترتيبات الفنية المرتبطة بتشغيل شركات الطيران العاملة في الكويت وتونس.

وذكرت الادارة العامة للطيران المدني في بيان لها، أن ذلك جاء في اجتماع الهيئتين ضمن أعمال اللجنة الكويتية - التونسية المشتركة المنعقدة في تونس.



وأضافت أنه جرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم مع المعهد التونسي للرصد الجوي تختص بالأرصاد الجوية جرى من خلالها البدء في اجراءات التعاون وتبادل الخبرات خاصة في الأرصاد الجوية والمزيد من التعاون في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.



وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيري خارجيتي الكويت عبد الله اليحيا وتونس محمد النفطي.