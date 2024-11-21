أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاربعاء أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتعزيز المسار الديموقراطي في البلاد مع التركيز على تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري في اختيار قيادته عبر انتخابات مباشرة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ونقلت وكالة الانباء الصومالية عن الرئيس الصومالي في كلمة له أن "الانتخابات المباشرة تمثل أساس الديموقراطية الحقيقية والحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع فئات الشعب في تقرير مستقبل البلاد".

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وضمان تمثيل عادل وفعّال لإرادة الشعب.

ودعا المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح لتحقيق تنمية مستدامة تُلبي تطلعات الشعب الصومالي.

وفي ظل التحديات التي تواجه البلاد جدد الرئيس حسن شيخ التزام حكومته بمواصلة الإصلاحات السياسية التي تسعى إلى بناء دولة قوية قادرة على تلبية تطلعات شعبها وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.