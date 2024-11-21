دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته للعاصمة البرازيلية امس إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأعرب شي عن قلقه إزاء توسع النزاع في غزة، ودعا "إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت".

وطالب شي الذي أتى كلامه أثناء اجتماعه مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى وضع حل الدولتين موضع التنفيذ و"بذل جهود متواصلة من أجل تسوية شاملة عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

من جهة اخرى، دعا جينبينغ إلى حشد "مزيد من الأصوات" للعمل من أجل "حل سياسي" ينهي الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت "شينخوا".

وقال شي إنه يرغب في رؤية "مزيد من الأصوات ملتزمة بالسلام لتمهيد الطريق لحلّ سياسي في أوكرانيا".

وشدّد لولا الذي كان إلى جانب شي جينبينغ وقت إدلائه بهذه التصريحات على أهمية المبادرة الصينية البرازيلية، قائلا "في عالم تنهشه النزاعات المسلحة والمنازعات السياسية، تضع الصين والبرازيل السلام والدبلوماسية والحوار في الصدارة".