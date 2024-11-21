قضى شخصان على الاقل وانقطعت التغذية بالتيار الكهربائي عن نصف مليون مشترك من جراء عاصفة قوية ضربت الأربعاء غرب الولايات المتحدة.

وهبت في شمال غرب البلاد رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى 145 كيلومترا في الساعة، وفق الأرصاد الجوية الأميركية.

وتسببت الرياح باضطراب حركة الملاحة الجوية وانقطاع طرق بفعل سقوط أشجار.

وقال جهاز الإطفاء في ولاية واشنطن إن "امرأة في الخمسينيات قضت" في مدينة لينوود من جراء سقوط شجرة على مركز لإيواء المشردين.

وفي مدينة بيلفيو الواقعة شرق سياتل، قضت امرأة من جراء سقوط شجرة على منزل، وفق جهاز الإطفاء.

وحذّرت أجهزة الإغاثة عبر شبكات للتواصل الاجتماعي من أن "الأشجار تتساقط في جميع أنحاء المدينة وتسقط على المنازل. إذا الأمر باستطاعتكم، انتقلوا إلى طوابق أدنى وابتعدوا عن النوافذ".

وأضافت "لا تخرجوا إذا كان باستطاعتكم تجنّب ذلك".

وصباح الأربعاء، كان التيار الكهربائي مقطوعا عن نحو 500 ألف مشترك في ولاية واشنطن، وفقا لموقع باور أوتدج المتخصص في رصد انقطاع الكهرباء.