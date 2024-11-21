أقيم في مدينة نيويورك حفل توزيع "جائزة الكتاب الوطني" في دورته ال75 الذي يعتبر أحد أبرز المحافل الأدبية بالولايات المتحدة حيث كرم نخبة من الأدباء على إنجازاتهم التي تعكس تنوع وثراء الأدب المعاصر.

وحضر الحفل الذي أقامته مؤسسة الكتاب الوطني الأمريكية مساء أمس الأربعاء، كوكبة من الشخصيات الثقافية بينهم الروائية الكويتية بثينة العيسى إضافة إلى عدد من النجوم السينمائيين والموسيقيين.

ونال الجوائز كل من الروائي الأمريكي بيرسيفل إيفرت عن روايته (جيمس) في فئة الرواية والمؤلفة التايوانية يانغ شوانغزي عن روايتها (مذكرات السفر إلى تايوان) في فئة الأدب المترجم وعالم الأنثروبولوجيا جيسون دي ليون عن كتابه (الجنود والملوك: البقاء والأمل في عالم تهريب البشر) في فئة الأدب غير الروائي.

وشملت الجوائز أيضا الشاعرة الأمريكية من أصول عربية لينا تفاحة عن مجموعتها (شيء ما عن العيش) في فئة الشعر بالإضافة إلى المؤلفة الأمريكية السورية شيفا صفدي عن روايتها (كريم بالمنتصف) بفئة أدب الشباب.

وكانت الروائية الكويتية بثينة العيسى من ضمن المتأهلين النهائيين للجائزة في فرع الأدب المترجم عن روايتها (حارس سطح العالم) الصادرة عن دار (ريستلس بوكس) الأمريكية بترجمة كل من سواد حسين ورانيا عبدالرحمن.

وصدرت رواية (حارس سطح العالم) بنسختها الأولى عام 2019 عن (الدار العربية للعلوم ناشرون - منشورات تكوين) وقد أدرجت الرواية ضمن قائمة (100 كتاب يجب قراءتها في عام 2024) التابعة لمجلة (تايم) الأمريكية.

وتعد "جائزة الكتاب الوطني" إحدى أعرق الجوائز الأدبية في الولايات المتحدة التي تمنح سنويا منذ عام 1950 حيث تحتفي بالإبداع الأدبي ودعم الكتاب والمؤلفين وذلك في عدة فئات تشمل الرواية والأدب غير الروائي والشعر والأدب المترجم بالإضافة إلى أدب الشباب.