أشاد سفيرنا لدى الهند مشعل الشمالي، بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات بين الكويت والهند، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات واللقاءات على كافة المستويات بين مسؤولي البلدين.

وخلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الخليج والشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات والمغتربين الهنود آرون كومار تشاترجي، والذي تناول فيه الجانبان مجالات التعاون والملفات الثنائية، قال الشمالي انه دائماً ما تسود اللقاءات الكويتية-الهندية أجواء إيجابية وان مجمل القضايا والمواضيع ووجهات النظر تكون متطابقة بين البلدين.

ومن جانبه أكد تشاترجي على أن العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل ومن المهم تطويرها في مختلف المجالات والأصعدة.