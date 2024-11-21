عقد محافظ الجهراء حمد الحبشي، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا مع ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة في إعادة تأهيل وصيانة الطرق في محافظة الجهراء ومنها مديرية أمن الجهراء والإدارة العامة للمرور وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة مع الشركات المنفذة للعقود.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تنظيم عملية تنفيذ العقود وضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بحيث يتم إنشاء خلية إدارة أعمال تتولى الإشراف على سير الأعمال ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على تقدم العمل، كما شملت النقاشات وضع جدول زمني مفصل للأعمال لتحديد فترات تنفيذها وضمان حركة السير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور حيث طرحت حلولا تهدف إلى الحفاظ على سلامة السكان وتوعيتهم بالإجراءات التي ستتخذ خلال فترات التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع أكدت الجهات الحكومية والشركات المنفذة على تحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية للعقود بما يضمن استدامة المشاريع ويلبي احتياجات المحافظة وسكانها.