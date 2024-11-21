ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الخميس، لتتجاوز سعر 97 ألف دولار، بحلول الساعة 12:22 مساءً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات «coinmarketcap».

وفي هذه الأثناء، بلغ سعر العملة 97.55 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 1.93 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7.6% آخر 7 أيام.

وكانت العملة قد لامست مستويات 97.86 ألف دولار في وقت سابق قبل أن تقلص المكاسب.

وتأتي ارتفاعات العملة لمستويات تسجلها لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

وترى «Galaxy Digital» أن زيادة إدراجات الخيارات على العملة ستؤدي إلى تقليل التقلبات وزيادة قاعدة المستثمرين.

تجاوزت مكاسب بيتكوين 125% منذ مطلع العام. وارتفعت بنحو 40% في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب.