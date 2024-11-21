بحث وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني اليوم الخميس مع مسؤولين من وزارات الداخلية والأوقاف والإعلام الإجراءات التنسيقية الخاصة بالاستعدادات لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2024 - 2025.

وذكرت «التربية» في بيان صحافي، أن الاجتماع ناقش خطة العمل التنسيقية الشاملة بين القطاعات المختصة في الوزارة مع الجهات المعنية بهدف التصدي للظواهر السلبية والالتزام بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا الإجراءات الميدانية التي ستتخذها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المعنية لتطبيق القانون بحق الجهات والأفراد الذين يديرون المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل المشبوهة التي تعبث بنزاهة التعليم، علاوة على آليات اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حماية العملية التعليمية وفق أحكام التشريعات النافذة.

وأشارت إلى أنه تم كذلك مناقشة الخطوات العملية التي ستنفذها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات من المطابع السرية وكذلك نقل أوراق الإجابات من وإلى لجان الامتحانات، فضلا عن التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الحماية داخل مقار اللجان وتنظيم حركة المرور والمركبات في محيط المدارس بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وأمان.