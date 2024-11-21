تطبيقاً وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واستمراراً للانتشار الأمني في جميع محافظات البلاد، تم تحرير 840 مخالفة مرورية، وضبط 5 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل، وشخصين تغيب، وشخصين آخرين مطلوبين صادر بحقهما أوامر إلقاء قبض، و4 أشخاص بحالة غير طبيعية، وشخص حيازة مواد يشتبه بأنها مخدرة، وشخص آخر حيازة مواد يشتبه بأنها مسكرة، و4 مركبات مطلوبة على ذمة قضايا، بالإضافة إلى حجز 4 مركبات أخرى مخالفة مرورياً.

جاء ذلك في حملة أمنية موسعة قامت بها القطاعات الميدانية ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات، وقطاع شؤون الأمن العام، وقطاع شؤون الأمن الخاص في منطقتي المهبولة والفحيحيل فجر الخميس.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد، مع التشديد على استمرارها في تنفيذ خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن العام.