استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في قصر السيف المدير العام لشركة (ليوناردو) الإيطالية وشركة (MBDA إيطاليا) لورنزو مارياني والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشتركة وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أطر التعاون.

وحضر اللقاء رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.