

فازت دار الشروق الأردنية الفلسطينية للنشر والتوزيع اليوم الأربعاء بجائزة عبدالعزيز المنصور لأفضل ناشر عربي في دورتها السادسة في مجالي الرواية والمجموعة القصصية عن رواية «نص اشكنازي» للكاتب عارف الحسيني وقيمتها 20 ألف دولار.



جاء ذلك في حفل أقيم برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وبحضور رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد بالتزامن مع إقامة معرض الكويت الدولي الـ 47 للكتاب.



وقال رئيس لجنة التحكيم في هذه الدورة د.هيثم الحاج علي في كلمة لـ «كونا» إن هذه الدورة للجائزة كانت تحت عنوان «فلسطين حكايتنا» وتنافس عليها 19 مشاركا بعد استيفاء كل الشروط.



وأوضح الحاج علي أن اختيار العنوان كان بهدف تسليط الضوء على الدور الذي يجب أن يقوم به الإبداع من خلال جمع مجموعة من الأعمال التي تناقش هذه القضية في إطار الجائزة «لكي نرى ونعي كيف يعبر كل العرب عن القضية الفلسطينية».



وبين انه وصل إلى المربع الأخير في التصفيات 3 ناشرين من كبار الناشرين العرب إلى جانب دار النشر الفائزة وهم الأهلية للنشر والتوزيع عن رواية «ممرات هشة» لمؤلفها عاطف أبو سيف ومنشورات المتوسط عن رواية «سماء القدس السابعة» لمؤلفها أسامة العيسة، ودار الهدى للنشر والتوزيع عن رواية «سيرة الأفعى» لمؤلفها عز الدين ميهوبي.



وبدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين ورئيس لجنة التطوير المهني في اتحاد الناشرين العرب هيثم حافظ في كلمة مماثلة إن لجائزة عبدالعزيز المنصور دورا عربيا مهما جدا كونها أول جائزة على مستوى الوطن العربي تكون موجهة للناشر.



وبين حافظ أن الجائزة لا تعنى بنوع من أنواع الأدب، بل إنها في كل عام يكون لها خصوصية وموضوع معين حسب الأوضاع الثقافية والاجتماعية في المنطقة، والهدف الأسمى للجائزة هو دعم وتطوير صناعة النشر في الوطن العربي وتحفيز القراءة في مجالات مختلفة.



وتحمل الجائزة اسم مؤسس مكتبة «ذات السلاسل» الكويتية د.عبدالعزيز المنصور الذي أسس إحدى أشهر دور النشر في الكويت والعالم العربي وساهم بنشر وتوزيع آلاف الكتب العربية في شتى المجالات على مدى نحو نصف قرن.