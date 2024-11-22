أقيم في مدينة نيويورك حفل توزيع «جائزة الكتاب الوطني» في دورته الـ 75 الذي يعتبر أحد أبرز المحافل الأدبية بالولايات المتحدة، حيث كرم نخبة من الأدباء على إنجازاتهم التي تعكس تنوع وثراء الأدب المعاصر.



وحضر الحفل الذي أقامته مؤسسة الكتاب الوطني الأميركية الأربعاء كوكبة من الشخصيات الثقافية، بينهم الروائية الكويتية بثينة العيسى، إضافة إلى عدد من النجوم السينمائيين والموسيقيين.



ونال الجوائز كل من الروائي الأميركي بيرسيفل إيفرت عن روايته «جيمس» في فئة الرواية، والمؤلفة التايوانية يانغ شوانغزي عن روايتها «مذكرات السفر إلى تايوان» في فئة الأدب المترجم، وعالم الأنثروبولوجيا جيسون دي ليون عن كتابه «الجنود والملوك: البقاء والأمل في عالم تهريب البشر» في فئة الأدب غير الروائي.



وشملت الجوائز أيضا الشاعرة الأميركية من أصول عربية لينا تفاحة عن مجموعتها «شيء ما عن العيش» في فئة الشعر، بالإضافة إلى المؤلفة الأميركية السورية شيفا صفدي عن روايتها «كريم بالمنتصف» بفئة أدب الشباب.



وكانت الروائية بثينة العيسى من ضمن المتأهلين النهائيين للجائزة في فرع الأدب المترجم عن روايتها «حارس سطح العالم» الصادرة عن دار «ريستلس بوكس» الأميركية بترجمة كل من سواد حسين ورانيا عبدالرحمن.



وصدرت رواية «حارس سطح العالم» بنسختها الأولى عام 2019 عن «الدار العربية للعلوم ناشرون - منشورات تكوين» وقد أدرجت الرواية ضمن قائمة «100 كتاب يجب قراءتها في عام 2024» التابعة لمجلة (تايم) الأميركية.



وتعد «جائزة الكتاب الوطني» إحدى أعرق الجوائز الأدبية في الولايات المتحدة التي تمنح سنويا منذ عام 1950، حيث تحتفي بالإبداع الأدبي ودعم الكتاب والمؤلفين، وذلك في عدة فئات تشمل الرواية والأدب غير الروائي والشعر والأدب المترجم، بالإضافة إلى أدب الشباب.