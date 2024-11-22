شهد معرض الكويت الدولي الـ 47 للكتاب توافد العديد من طلبة المدارس ضمن رحلات مدرسية نظمتها مختلف المراحل التعليمية في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لديهم.



ومن شأن رحلات المدارس إلى معرض الكتاب مساعدة الطلبة في تنمية حب القراءة وتشجيعهم على استكشاف الكتب بمختلف أنواعها وتعزيز الترابط بين المناهج الدراسية والواقع الثقافي.



وعلاوة على ذلك، يقدم المعرض بيئة تعليمية ممتعة وثرية تسهم في غرس قيم القراءة والبحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، كما يتيح للطلبة فرصة التجول في أروقته للتعرف على أحدث الإصدارات المحلية والعربية والعالمية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية.



وانطلق معرض الكويت الدولي الـ47 للكتاب الأربعاء برعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.



ويبلغ عدد الكتب المسجلة في الاستعلام الآلي للمعرض 243 ألف عنوان من ضمنها 14630 عنوانا حديثا، فيما بلغ عدد العناوين الخاصة بالطفل 47367 عنوانا منها 1929 عنوانا حديثا.