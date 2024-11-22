مريم بندق

قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية جدد مطالبته للمسجلين في التوظيف الحكومي المركزي، من حملة مؤهلات الثانوية والمتوسطة، بالتسجيل للالتحاق بالدورات التأهيلية. وأوضحت أن المواطنين المسجلين حاليا بنظام التوظيف المركزي والراغبين في العمل الحكومي عليهم التسجيل في إحدى الدورات التأهيلية المتوافرة حاليا على موقع الديوان، مؤكدة أنه تم تحديد 3 تخصصات هي الطباعة والسكرتارية والخدمات الفندقية، وعلى المواطنين حرية اختيار أي منها.



وكشفت عن أنه تم استثناء 3 مجالات لترشيح حملة المؤهلات الثانوية والمتوسطة للعمل بها دون الالتحاق بالدورات التأهيلية وهي مشرف سكن، مغسل موتى، مرافق طلبة وغيرها، ويتم ترشيحهم فورا مع إلزامهم بالعمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.