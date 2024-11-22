أصدر مجلس الوزراء مرسوما رقم 196 لسنة 2024 بإلغاء التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية وأفراد أسرهم المقيمين معهم أثناء إقامتهم في الكويت واقتصاره على إقامتهم بالخارج.



وجاء في المرسوم: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المدة (28) من المرسوم رقم (245) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي:



مادة (28): «تتحمل الوزارة التأمين الصحي أو نفقات العلاج لموظفي البعثات الديبلوماسية من الديبلوماسيين والإداريين وأفراد أسرهم المقيمين معهم والخادم ومربية الأطفال في الخارج».



كما أصدر المجلس مرسوما رقم 197 لسنة 2024 بإنشاء سفارة لدولة الكويت لدى جمهورية طاجيكستان.