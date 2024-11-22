عقد محافظ الجهراء حمد الحبشي بمكتبه في ديوان عام المحافظة اجتماعا مع ممثلين الجهات الحكومية ذات الصلة بإعادة تأهيل وصيانة الطرق في محافظة الجهراء ومنها مديرية أمن الجهراء والإدارة العامة للمرور وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة مع الشركات المنفذة للعقود.



ويهدف الاجتماع إلى تنظيم عملية تنفيذ العقود وضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بحيث يتم إنشاء خلية إدارة أعمال تتولى الإشراف على سير الأعمال ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على تقدم العمل.



وشملت النقاشات وضع جدول زمني مفصل للأعمال لتحديد فترات تنفيذها وضمان حركة السير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم طرح حلول تهدف إلى الحفاظ على سلامة السكان وتوعيتهم بالإجراءات التي ستتخذ خلال فترات التنفيذ.



وفي ختام الاجتماع أكدت الجهات الحكومية والشركات المنفذة على تحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية للعقود بما يضمن استدامة المشاريع ويلبي احتياجات المحافظة وسكانها.