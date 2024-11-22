بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، بزيارة ميدانية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، للاطلاع على سير العمل في الهيئة وصالات المراجعين، مشددة على أهمية التزام جميع الموظفين والإشرافيين بتطبيق القانون وعدم الحياد عنه. وكان في استقبال الوزيرة، مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة، وفاء المحنا، التي رافقتها في جولة تفقدية داخل الهيئة، حيث تم الاطلاع على تجهيزات صالات المراجعين والخدمات المقدمة لهم. كما تم استعراض آلية العمل المتبعة في تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.



ومن جانبه، قدم نائب مدير عام الهيئة، القطاع الطبي بالإنابة، د.خليفة الهيلع، شرحا تفصيليا للوزيرة حول أبرز الخدمات الطبية المقدمة لفئة ذوي الإعاقة، وما تم اتخاذه من اجراءات لتحسين بيئة العمل لضمان توفير سبل الراحة والدعم اللازم لهذه الفئة. وقد أكدت الوزيرة د.أمثال الحويلة خلال الزيارة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الإدارات المعنية لتحقيق أفضل النتائج، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع احتياجاتهم وحقوقهم.



وفي ختام الزيارة، عبرت د.الحويلة عن تقديرها لما تبذله الهيئة من جهود متميزة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على استمرار دعمها لهذا القطاع الحيوي والمهم، والعمل على تعزيز الخدمات بما يحقق التميز في تقديم الرعاية والعناية للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.



من جانب آخر، اعلنت وزارة الشؤون عن إطلاق 6 خدمات جديدة خاصة في دور الحضانات الخاصة عبر تطبيق سهل هي: اصدار ترخيص، إلغاء ترخيص، وتجديد ترخيص، وتغيير موقع الحضانة، ونقل ملكية حضانة، وتسجيل حضانة.



وتتيح هذه الخدمات للمستخدمين إنجاز اجراءاتهم المتعلقة بالحضانات عبر التطبيق بتجربة سهلة وميسرة.