قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن انطلاق الأسابيع الخليجية في الكويت اليوم الجمعة يأتي مواكبا لأعمال القمة الخليجية الـ45 المرتقبة في الأول من ديسمبر المقبل.



ورفع الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحافي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه لمسيرة مجلس التعاون في شتى المجالات.



وذكر البديوي أنه سيقام في هذا الإطار عدة فعاليات منها معرض الصور للقمم الخليجية التي عقدت خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى فعاليات أخرى في الشأن السياسي والاقـتـصـادي والأمـني والعسكري والثقافي وريادة الأعمال والإنجازات التي تحققت في دعم وتمكين المرأة وكذلك الشباب.



وأوضح البديوي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بمنجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون وتعزيز روح الانتماء الخليجي.



وأفاد بأن هذه الفعاليات ستقام في عدة مواقع بالكويت خلال الفترة من 22 إلى 29 نوفمبر الجاري، داعيا المواطنين والمقيمين بدولة الكويت للمشاركة وحضور هذه الفعاليات للمشاهدة عن قرب لمسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة. وأعرب البديوي عن الشكر والعرفان إلى وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ومنتسبي الوزارة في دولة الكويت على دعمهم اللامحدود وجهودهم المتعددة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للفعاليات المقامة ضمن خطة الأسابيع الخليجية مع الجهات المختصة بالدولة.