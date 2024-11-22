التقى سفيرنا في نيودلهي مشعل الشمالي وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الخليج والـشـؤون القـنـصـلية وجوازات السفر والتأشيرات والمغتربين الهنود بوزارة الخارجية الهندية آرون كومار تشاترجي.



ودار الحديث حول العديد من مجالات التعاون والملفات الثنائية بين الكويت وجمهورية الهند.



وأكد تشاترجي ان العلاقات بين البلدين الصديقين لها تاريخ طويل ومن المهم تطويرها في مختلف المجالات والأصعدة.



كما أشار السفير الشمالي إلى انه دائما ما تسود اللقاءات الكويتية - الهندية أجواء إيجابية وأن مجمل القضايا والمواضيع ووجهات النظر تكون متطابقة بين البلدين، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الكويت والهند، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الزيارات واللقاءات على جميع المستويات بين مسؤولي البلدين.